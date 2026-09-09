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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вендел задолжал 48,7 тысячи рублей за нарушения ПДД. Хавбек «Зенита» превышал скорость, не оплачивал парковку, двигался по полосе для общественного транспорта («Mash на спорте»)

У полузащитника « Зенита » Вендела обнаружена задолженность по оплате штрафов за нарушения ПДД на 48,7 тысячи рублей, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на телеграм-канал «Mash на спорте».

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