В 2023 году 26% просроченных долгов россиян считались «бесперспективными»

В 2023 году 26% долгов, предложенных банками коллекторам, были признаны «бесперспективными к взысканию», сообщил РБК со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии