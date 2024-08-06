Когда Медовый Спас в 2024 году и какие традиции принято соблюдать в этот день?

Медовый Спас — первый из трех православных праздников, приходящихся на август и именуемых Спасами Август богат не только щедрыми дарами природы, но и православными праздниками: в последний летний месяц верующие отмечают сразу три Спаса.
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