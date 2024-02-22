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Велосипедные раритеты в Нижнекамске

Вы помните свой первый велосипед? Обычно очень хорошо запоминается не самый первый — трёхколёсный, а тот момент, когда с велосипеда побольше сняли маленькие боковые колёсики, и вы в первый раз попробовали удержать равновесие при езде без страховки.

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