Велосипедные раритеты в Нижнекамске

Вы помните свой первый велосипед? Обычно очень хорошо запоминается не самый первый — трёхколёсный, а тот момент, когда с велосипеда побольше сняли маленькие боковые колёсики, и вы в первый раз попробовали удержать равновесие при езде без страховки.