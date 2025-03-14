К внедрению цифрового рубля готовы лишь 20% банков

У 30% банков IT-инфраструктура не готова к внедрению цифрового рубля, пишут “Ведомости” со ссылкой на опрос, проведенного компаниями «Флант» и «Диасофт» среди более 150 технических директоров, IT-директоров, архитекторов, руководителей цифровой трансформации и DevOps-инженеров банков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии