Нобелевская премия выросла

В 2026 году премия будет составлять в каждой категории 12 млн шведских крон ($1,22 млн) – это на 1 млн больше, чем в предыдущие годы, сообщают в Фонде Нобеля 18 сентября 2026 года, в пятницу.
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