Будапештскую улицу в Петербурге отремонтируют досрочно

Ко Дню города Во Фрунзенском районе Петербурга завершается ремонт Будапештской улицы. Как отметили в Смольном, работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на семикилометровом участке от улицы Фучика до Малой Балканской улицы.
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