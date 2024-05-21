Будапештскую улицу в Петербурге отремонтируют досрочно

Ко Дню города Во Фрунзенском районе Петербурга завершается ремонт Будапештской улицы. Как отметили в Смольном, работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на семикилометровом участке от улицы Фучика до Малой Балканской улицы.