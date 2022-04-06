Почему нацизм возродился на Украине, а не в Германии

Юрий Николаевич, почему, на ваш взгляд, нацизм в самой его циничной форме возродился не в Германии, а именно на Украине? Даже в Прибалтике, не говоря уже о Венгрии, Италии, Франции, Англии, США, "нацики" не столь обнаглели и им не дают такую волю.