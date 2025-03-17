Названы самые высокооплачиваемые отрасли в Крыму и Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе самые высокие заплаты, по данным за прошлый год, были зафиксированы у сотрудников отрасли сухопутного транспорта, а в Крыму больше всех получают те, кто задействован в строительстве.
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