Израиль вводит платное электронное разрешение на въезд для россиян и других стран с безвизовым режимом

Израиль вводит новый порядок въезда туристов из России и других безвизовых стран. С 1 июля начнется пилотная программа получения электронных разрешений на въезд (ETA), которая заменит существующий безвизовый режим.
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