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В Петербурге женщина на Lexus потеряла управление и разбила несколько машин

В Петербурге женщина на Lexus потеряла управление и разбила несколько машин

С места аварии автоледи не скрылась. В Северной столице женщина устроила массовое ДТП. Все произошло вечером в пятницу, 1 марта, во дворе дома №36 на Индустриальном проспект, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

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