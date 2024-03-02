В Петербурге женщина на Lexus потеряла управление и разбила несколько машин

С места аварии автоледи не скрылась. В Северной столице женщина устроила массовое ДТП. Все произошло вечером в пятницу, 1 марта, во дворе дома №36 на Индустриальном проспект, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.