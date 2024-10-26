Почему невозможно отказаться от сладкого? Диетолог объяснил почему тянет к вкусняшкам Ольга БезродняяДиетолог объяснил причины тяги к сладкому, рассказав, что желание может быть связано не только с привычками, но и с физиологическими особенностями.