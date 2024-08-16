Горожане жалуются, что по часу не могут уехать с Левого берега в центр города: что им отвечают в мэрии.
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Горожане жалуются, что по часу не могут уехать с Левого берега в центр города: что им отвечают в мэрии.