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Русская весна

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Bloomberg: Европа из-за дефицита ракет отстаёт в космической гонке

Bloomberg: Европа из-за дефицита ракет отстаёт в космической гонке

Европа проигрывает в космической гонке из-за острого дефицита ракет-носителей, пишет агентство Bloomberg.

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