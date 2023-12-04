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Вечерний Новосибирск

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Требования к здоровью призывников предложили изменить в Минобороны РФ

Требования к здоровью призывников предложили изменить в Минобороны РФ

Минобороны России предложило внести изменения к проведению медосмотров призывников. Список заболеваний, «не оказывающих существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы», будет пересмотрен с учетом опыта спецоперации.

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