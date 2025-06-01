В Брянской и Курской областях во время движения поездов обрушились мосты

В ночь на 1 июня в двух регионах России обрушились мосты. В результате два поезда сошли с рельсов. В Брянской области мост рухнул на пути следования поезда Климов — Москва, что привело к крушению состава.
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