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Газета.ру

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В Брянской и Курской областях во время движения поездов обрушились мосты

В Брянской и Курской областях во время движения поездов обрушились мосты

В ночь на 1 июня в двух регионах России обрушились мосты. В результате два поезда сошли с рельсов. В Брянской области мост рухнул на пути следования поезда Климов — Москва, что привело к крушению состава.

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Комментарии
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ruslava Митькина
Сколько раз можно обращаться к властям не пускать в Россию укропов! Все  они ждуны и предатели, при любом удобном случае будут пакостить!
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