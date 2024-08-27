Панде Катюше на ее первый день рождения подарили бамбуковый самолетик

Московский зоопарк отмечает первый день рождения юной панды Катюши. В честь этого знаменательного события сотрудники парка преподнесли ей необычный подарок - самолетик из бамбуковых веток, украшенный цветами из бамбуковой бумаги.
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