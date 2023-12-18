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Лишенный заработка Иван Ургант: «Я сейчас за любую работу. Прибегу, сделаю»

Лишенный заработка Иван Ургант: «Я сейчас за любую работу. Прибегу, сделаю»

Возвращение развлекательных передач на Первый канал происходит постепенно, однако “Вечернего Урганта” на телевидении пока нет.

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Комментарии
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Анатолий Иванов
В Москве много снега, дворников не хватает, бери лопату и вперёд снег чистить, заработаешь на хлеб, это тебе не языком трещать.
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1 д.
СГ
Светлана Грушкина
Не понимаю, что этот парень делает В России.  Такому таланту место в Голливуде.
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1 д.
Юрий Матренин
А историческую родину не хочет защищать от террористов? Там , наверное хорошо платят
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22 час.

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