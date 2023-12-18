Лишенный заработка Иван Ургант: «Я сейчас за любую работу. Прибегу, сделаю»

Анатолий Иванов В Москве много снега, дворников не хватает, бери лопату и вперёд снег чистить, заработаешь на хлеб, это тебе не языком трещать.

СГ Светлана Грушкина Не понимаю, что этот парень делает В России. Такому таланту место в Голливуде.