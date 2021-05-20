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“Завалов очень много”: Лавров оценил итоги встречи с Блинкеном в Рейкьявике

“Завалов очень много”: Лавров оценил итоги встречи с Блинкеном в Рейкьявике

Политика Министр иностранных дел России провел встречу со своим американским коллегой. В столице Исландии после заседания Арктического совета состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой Госдепа США Энтони Блинкеном.

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