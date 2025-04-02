Новая большая стройка обойдется России в 9 трлн рублей

Правительство потратит 9 трлн рублей на строительство скоростных магистралей в России. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 2 апреля сообщил, что эти деньги будут расходоваться в течение шести лет.
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