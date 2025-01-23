Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

908 подписчиков

Житель Красноярского края обвиняется в 57 мошенничествах, совершенных под предлогом получения доходов от инвестиций

Следственным отделом МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, который обманывал земляков, обещая им быструю прибыль.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх