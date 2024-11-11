Денис Исмагилов: «Работа экономистов позволяет предугадывать события и выявлять скрытые тенденции»

Министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов поздравил экономистов региона с профессиональным праздником: «Уважаемые экономисты, дорогие коллеги, поздравляю вас с Днем экономиста! Ваша работа — это не просто цифры и отчеты.
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