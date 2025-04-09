Сыграв с Трампом в гольф, Стубб раздумал воевать с Россией

Финны хотят помириться. Мы не против, но для начала им придется выйти из НАТО Дмитрий Родионов На фото: президент Финляндии Александер Стубб (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Владимир Сапунов Павел Фельдман «Коалиция желающих» пришла к выводу, что хотя бы кто-то из лидеров должен поговорить с российским президентом Владимиром Путиным, заявил президент Финляндии Александер Стубб.