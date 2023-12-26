Mold-street.com: Как компании из Тирасполя получат лицензию в Кишиневе

На прошлой неделе правительство Речана утвердило новые поправки в законодательство о лицензировании деятельности в энергетическом секторе экономических агентов Приднестровья, пытаясь исправить ошибки в законодательстве или отменить льготы, допущенные в середине этого года.
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