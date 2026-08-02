Трамп отменил удары по Ирану после согласия Тегерана на компромисс

Президент США Дональд Трамп принял решение отказаться от массированных ударов по Ирану после того, как Тегеран согласовал компромиссное предложение катарских посредников, касающееся условий судоходства в Ормузском проливе.
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