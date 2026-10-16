Предмет состоит из двух учебных курсов: "Начальная военная подготовка" (НВП) и "Безопасность жизнедеятельности" (БЖД).
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