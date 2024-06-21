Продажи вафель в шоколаде в России выросли почти на 40 процентов

Интерес к этому десерту может быть временным Согласно информации, опубликованной на сайте газеты "Коммерсантъ", за последний год самой быстрорастущей категорией товаров повседневного спроса стали вафли в шоколаде.
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