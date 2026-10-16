www.globallookpress.com/Algi Febri Sugita/Keystone Press Agency Президент США Дональд Трамп 16 октября заявил, что хотел бы видеть российского коллегу Владимира Путина на саммите "Группы двадцати" (G20), который пройдет в Майами.
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