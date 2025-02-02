За чем следить инвестору на этой неделе

Российский рынок постепенно входит в период публикации отчетности, сообщили аналитики УК «Первая». На этой неделе компании начнут делиться своими результатами за 2024 год, что может поддержать стоимость их акций.
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