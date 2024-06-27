Сингапур открывает закрытые терминалы. Доставить контейнер морем в место назначения вовремя сейчас практически невозможно

Морская и портовая администрация Сингапура (MPA) вчера объявила, что портовый оператор PSA «снова запустил в эксплуатацию старые причалы и контейнерные площадки терминала Кеппел, которые ранее были выведены из эксплуатации.
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