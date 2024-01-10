"Я тебе шею сверну!": В Москве мигрант напал на ребёнка на глазах у родителей

В Москве мигрант из Киргизии напал на шестилетнюю девочку посреди бела дня в магазине, на глазах у её родителей.
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