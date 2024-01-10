"Я тебе шею сверну!": В Москве мигрант напал на ребёнка на глазах у родителей

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Элеонора Коган
Хорошо, чо рядом был отец, который справился с бандитом. А если бы была только мама? Я всегда говорю &quot;гнать эти выродков в три шеи&quot;.
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4 час.
Г
Геннадий
...ну ты Герой, каких мало!..
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4 час.
NB
Nikolay Boyko
А ты дебил Гена
Ответить
6 мин.

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