ПЛЕЙМЕЙКЕР

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Овечкин вылетел из Кубка Стэнли, Канада начала ЧМХ с победы, «Зенит» сыграет с ЦСКА в финале Лиги ВТБ

Овечкин вылетел из Кубка Стэнли, Канада начала ЧМХ с победы, «Зенит» сыграет с ЦСКА в финале Лиги ВТБ

«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мире спорта. «Флорида» выбила «Вашингтон» из плей-офф НХЛ, шайбы Малкина не хватило «пингвинам» для победы Шестые матчи состоялись в ночь на субботу в трех сериях стартового раунда плей-офф НХЛ.

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