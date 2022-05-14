Овечкин вылетел из Кубка Стэнли, Канада начала ЧМХ с победы, «Зенит» сыграет с ЦСКА в финале Лиги ВТБ

«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мире спорта. «Флорида» выбила «Вашингтон» из плей-офф НХЛ, шайбы Малкина не хватило «пингвинам» для победы Шестые матчи состоялись в ночь на субботу в трех сериях стартового раунда плей-офф НХЛ.