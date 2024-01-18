Новое оборудование отечественного производства появится в электродепо «Владыкино» по итогам реконструкции

Электродепо «Владыкино» в ходе модернизации будет оснащено современным оборудованием преимущественно отечественного производства, в частности будет запущена вакуумная система очистки, произведенная в Санкт-Петербурге.
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