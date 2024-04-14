Горячая ночь на Ближнем Востоке: Иран запустил по Израилю сотни ракет и дронов

Спустя несколько часов после объявленной атаки беспилотников Ирана на иудейское государство, бригадный генерал Даниэль Хагари от имени Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), подтвердил запуск ракет с иранской территории в направлении Израиля.
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