В Приамурье пьяный подросток порезал двух девушек

Две 17-летние девушки пострадали в студенческом общежитии в городе Свободный Амурской области. Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили в управлении Следственного комитета по региону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии