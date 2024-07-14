Иран отверг обвинения Аргентины в причастности к взрыву в AMIA

Обвинения иранских граждан в причастности к взрыву еврейского центра AMIA в Буэнос-Айресе в 1994 году, озвученные министром юстиции Аргентины и канцелярией президента страны, осудило Министерство иностранных дел (МИД) Ирана 13 июля, сообщает Tasnim.