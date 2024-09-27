В Сумской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры

Критическая инфраструктура повреждена после взрывов в Сумской области Украины. Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования «Север» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).