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Циньвэнь Чжэн о проблемах с контрактами из-за падения в рейтинге: «Я совершенно не переживаю. Возвращение – вопрос времени»

Циньвэнь Чжэн прокомментировала ситуацию со спонсорскими контрактами после падения в рейтинге. Финалистка Australian Open-2024 сейчас занимает 121-ю строчку.

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