Украинские военные надеются на помощь РФ Ольга ВайленкоДонецкая Народная Республика (ДНР) стала ареной, где украинские солдаты, оказавшиеся в трудной ситуации, возлагают свои надежды на спасение российскими войсками.
Украинские военные надеются на помощь РФ
Комментарии
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sa
svet alex
Почему то мне кажется, что если бы у хохлов хватало людских резервов и вооружения на фронте, они бы продолжали также безжалостно убивать не только наших ребят, но и мирное население по всей занимаемой ими территории, грабить, насиловать и издеваться. Веры им не должно быть! Запели, когда им стало плохо!
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