Украинские военные надеются на помощь РФ

sa

svet alex

Почему то мне кажется, что если бы у хохлов хватало людских резервов и вооружения на фронте, они бы продолжали также безжалостно убивать не только наших ребят, но и мирное население по всей занимаемой ими территории, грабить, насиловать и издеваться. Веры им не должно быть! Запели, когда им стало плохо!