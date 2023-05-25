В ХМАО после пожара тлеет крупный мусорный полигон, находящийся вблизи жилого поселка

В Ханты-Мансийском автономном округе, в 11 километрах от посёлка Пойковский, горит мусорный полигон. По данным управления МЧС по ХМАО, там днем было зафиксировано несколько очагов возгорания.
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