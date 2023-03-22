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В Амурской области полицией возбуждено уголовное дело в отношении кассира расчетно-кассового центра БАМа, присвоившей денежные средства

В Амурской области полицией возбуждено уголовное дело в отношении кассира расчетно-кассового центра БАМа, присвоившей денежные средства

В дежурную часть Тындинского ЛО МВД России на транспорте обратилась заявительница и сообщила о том, что на железнодорожном вокзале станции Тында она обнаружила пропажу банковской карты и денежных средств, принадлежащих расчетному центру БАМа.

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