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Казанда 30 августта салюттан соң өстәмә трамвайлар эшли

Казанда Шәһәр һәм Республика көне уңаеннан бәйрәм салютыннан соң шәһәр халкы өчен уңайлылык йөзеннән бушлай трамвайлар оештырыла.

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