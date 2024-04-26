Молодые таланты Ямала принимают вызов: участвуйте в образовательных съездах «Тавриды»

Открылась регистрация на первый заезд «Самый верный путь» от арт-кластера «Таврида.АРТ». С 2 по 8 июня он пройдет в Москве на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, после чего последующие заезды пройдут в Крыму, в бухте Капсель.
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