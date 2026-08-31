Налоговый эксперимент ФНС: как аутсорсинг персонала изменит работу бизнеса

Когда впервые слышишь о том, что государство решило встроить заказчика в цепочку уплаты налогов за подрядчика, это звучит как минимум неожиданно.
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