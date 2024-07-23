РБК: Бывший главком ВСУ Залужный описал, какими будут войны в 21 веке

EV

Evgeni Velesik

Войны в ХХI веке буду межрелигиозные! Война является возмездием народу за всенародные грехи. Вот как о том говорит Дух Святой через Иудифь: когда уклонились от пути, который Он завещал им, то во многих войнах они потерпели весьма сильные поражения, отведены в плен, в чужую землю, храм Бога их разрушен, и города их взяты неприятелями (Иудиф.