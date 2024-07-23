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РБК: Бывший главком ВСУ Залужный описал, какими будут войны в 21 веке

РБК: Бывший главком ВСУ Залужный описал, какими будут войны в 21 веке

Экс-главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, который в настоящее время занимает должность украинского посла в Лондоне, обратил внимание в собственных соцсетях о войнах 21-го века, к которым населению Земли готовиться необходимо уже сейчас.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Войны в ХХI веке буду межрелигиозные! Война является возмездием народу за всенародные грехи. Вот как о том говорит Дух Святой через Иудифь: когда уклонились от пути, который Он завещал им, то во многих войнах они потерпели весьма сильные поражения, отведены в плен, в чужую землю, храм Бога их разрушен, и города их взяты неприятелями (Иудиф.
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