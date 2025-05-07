В Госдуме предложили сократить рабочую неделю для женщин с детьми

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести «семейные часы» — сокращённый на два часа рабочий день раз в неделю для женщин с детьми и отцов-одиночек.
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