«Троном и раздавит», — Садальский объяснил, что произошло во время прилета Пугачевой

Около недели назад Алла Борисовна прилетала в страну. Она не стала задерживаться в России и уже буквально через пару дней Максим Галкин* опубликовал совместное фото со своей супругой на территории Европы.
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