Президентские выборы в США вышли на финишную прямую

Меньше месяца остается до дня голосования на президентских выборах в США — вторника 5 ноября. Кандидатам в президенты необходимо не набрать абсолютное большинство голосов жителей Соединенных Штатов, а победить в как можно большем количестве штатов, собрав максимальное число выборщиков от них.
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