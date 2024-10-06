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Президентские выборы в США вышли на финишную прямую

Президентские выборы в США вышли на финишную прямую

Меньше месяца остается до дня голосования на президентских выборах в США — вторника 5 ноября. Кандидатам в президенты необходимо не набрать абсолютное большинство голосов жителей Соединенных Штатов, а победить в как можно большем количестве штатов, собрав максимальное число выборщиков от них.

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