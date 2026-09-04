Чемпионат Германии. «Штутгарт» сыграет с «Кельном», «Боруссия», «Байер» и «Бавария» проведут матчи в субботу

В Бундеслиге пройдут матчи 2-го тура. 4 сентября « Штутгарт » сыграет против « Кельна ». 5 сентября « Боруссия » Дортмунд на выезде встретится с «Хоффенхаймом», « Байер » примет «Унион», « Бавария » в гостях встретится с «Шальке».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Жена Сафонова о брачном контракте: «Я предложила. Бизнес есть бизнес. Пусть только свистнет, вообще нет проблем»
- Судья, которого избил Широков, ответил футболисту: «Как был глуповатым, так им и остался. «Горбатого могила исправит»
- Умар Кремлев: «Чем более публичной будет федерация, тем больше людей будет делать ставки. Букмекеры подскажут, как сделать картинку зрелищнее»
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым