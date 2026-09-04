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Чемпионат Германии. «Штутгарт» сыграет с «Кельном», «Боруссия», «Байер» и «Бавария» проведут матчи в субботу

В Бундеслиге пройдут матчи 2-го тура. 4 сентября « Штутгарт » сыграет против « Кельна ». 5 сентября « Боруссия » Дортмунд на выезде встретится с «Хоффенхаймом», « Байер » примет «Унион», « Бавария » в гостях встретится с «Шальке».

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