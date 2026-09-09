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Царьград

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Цены на нефть выросли из-за эскалации конфликта в Иране

Цены на нефть выросли из-за эскалации конфликта в Иране

Цены на нефть продолжают расти, так как конфликт между США и Ираном обостряется. Корпус стражей исламской революции Ирана осуществил ракетные удары по американским военным базам и кораблям.

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